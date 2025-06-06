Биннофарм Групп — один из лидеров диджитал-продвижения среди российских фармкомпаний

Ведущая фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» по итогам первого квартала 2025 года укрепила свои позиции в сфере диджитал-продвижения во врачебном сообществе, став лидером среди российских фармкомпаний по данным Ипсос Комкон, подтвердив статус одного из самых активных игроков на рынке.

Согласно исследованию Promo «Мониторинг промоционной активности фармкомпаний», «Биннофарм Групп» заняла второе место среди всех фармкомпаний по количеству контактов с фармацевтами, продемонстрировав рост на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом компания продолжает развивать мультиканальное продвижение: растет объем коммуникаций через электронные рассылки, по которым «Биннофарм Групп» занимает лидирующую позицию среди топ-5 компаний.

Компания демонстрирует сбалансированное распределение промоционной активности в сегментах внебиржевой торговли и рецептурных препаратов: 46% контактов приходится на фармацевтов и 54% — на врачей. В сегменте рецептурных препаратов «Биннофарм Групп» делает более выраженный акцент на аптечный канал, чем конкуренты (28% от общего объема промо).

Кроме того, «Биннофарм Групп» входит в топ-10 фармкомпаний как по общему количеству контактов с врачами и фармацевтами, так и по положительной динамике этих взаимодействий.

Безрецептурный портфель компании занимает 3-е место по количеству акций и программ в аптеках. Особенно активно продвигаются противопростудный, венотонизирующий и спазмолитический бренды. В рецептурном сегменте «Биннофарм Групп» уверенно держит вторую позицию. Ключевыми брендами рецептурного портфеля являются препараты НПВП и противоязвенный препарат.

«Сегодня эффективность продвижения — это не просто количество контактов, а их качество, своевременность и персонализированный подход. Мы осознанно делаем ставку на диджитал-каналы и мультиканальные стратегии, чтобы быть ближе к медицинскому сообществу и быстрее реагировать на их запросы. Наш рост — это результат системной работы и доверия профессионалов к нашим брендам», — отмечает Директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» Екатерина Славгородская.

ООО «Биннофарм Групп»