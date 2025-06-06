Средний бюджет элитных сделок с недвижимостью в Крыму вырос на 30%

Средний бюджет сделок с элитной жилой недвижимостью в Крыму составил 20 млн руб., что на 30% больше показателя прошлого года, сообщило агентство курортной недвижимости Golden Brown.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

Наибольшим спросом у покупателей пользуется Южное побережье, прежде всего Ялта. Еще клиенты выбирают Алушту с более доступными ценами — 495 тыс. руб. за кв. м против 600-700 тыс. руб. в Ялте.

Востребована также Евпатория со стоимостью 360 тыс. руб. за кв. м. Однако покупатели понимают, что пассивный доход от сдачи жилья в аренду там можно получить не ранее чем через 5 лет, поскольку направление только начинает развиваться.

По наблюдениям брокеров компании, клиенты стали чаще приобретать недвижимость для собственного использования. Основную целевую аудиторию составляют люди старше 40 лет, которых привлекает широкий выбор санаториев.

«Если год назад недвижимость в Крыму брали в первую очередь потому, что она дешевле, чем в других регионах, то теперь это статусные люди, желающие получить возможность уединенного отдыха и качественного сервиса», — рассказала генеральный директор агентства Golden Brown Татьяна Бурлаковская.

Растет количество повторных продаж — покупатели формируют портфель инвестиционной недвижимости для получения пассивного дохода от сдачи в аренду. Те, кто не готов ждать 10-15 лет, приобретают квартиры и апартаменты в строящихся домах и перепродают их после ввода объекта. Есть инвесторы, которые покупают недвижимость сразу на нескольких курортах.

Алина Зорина