Глава Ижевска занял 12-е место в майском медиарейтинге первых лиц столиц в ПФО

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял 12-е в медиарейтинге первых лиц столиц регионов ПФО по итогам мая, указано на сайте «Медиалогии». Его позиция за месяц не изменилась. Медиаиндекс градоначальника составил чуть более 2 тыс. очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Господин Чистяков расположился в медиарейтинге между главой кировской администрации Вячеславом Симаковым и председателем гордумы Пензы Денисом Соболевым. Лидер медиарейтинга — глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, медиаиндекс которого более чем в 10 раз превысил значение мэра Ижевска. Показатель составил почти 20,9 тыс. очков.

В медиарейтинге также представлен председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев. Он расположился на предпоследней, 27-й строчке с показателем медиаиндекса 221 очко.