С начала года в Ростовской области заблокировали более тысячи сайтов фальшивых аптек
С начала 2025 года Росздравнадзор по Ростовской области заблокировал более тысячи интернет-ресурсов, которые незаконно торгуют медикаментами. Это в два раза больше прошлогодних показателей, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на руководителя регионального надзорного ведомства Татьяну Полинскую.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что за 2024 год заблокировали 1,6 тыс. сайтов, а за пять месяцев этого года — почти две трети от этого количества.
Контролеры проверяют сайты и соцсети, выявляя предложения от лиц, которые выдают себя за аптеки. Для привлечения внимания продавцы предлагают предпраздничные скидки, акции «два по цене одного», а также публикуют положительные отзывы покупателей.
Дистанционно торговать безрецептурными лекарствами разрешено только аптекам с лицензией на фармацевтическую деятельность и разрешением Росздравнадзора.