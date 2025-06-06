С начала года в Ростовской области заблокировали более тысячи сайтов фальшивых аптек

С начала 2025 года Росздравнадзор по Ростовской области заблокировал более тысячи интернет-ресурсов, которые незаконно торгуют медикаментами. Это в два раза больше прошлогодних показателей, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на руководителя регионального надзорного ведомства Татьяну Полинскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что за 2024 год заблокировали 1,6 тыс. сайтов, а за пять месяцев этого года — почти две трети от этого количества.

Контролеры проверяют сайты и соцсети, выявляя предложения от лиц, которые выдают себя за аптеки. Для привлечения внимания продавцы предлагают предпраздничные скидки, акции «два по цене одного», а также публикуют положительные отзывы покупателей.

Дистанционно торговать безрецептурными лекарствами разрешено только аптекам с лицензией на фармацевтическую деятельность и разрешением Росздравнадзора.

Мария Хоперская