Сегодня в день Курбан-байрама в селе Маскара Кукморского района торжественно открыли мечеть после реставрации. Объект построили в 1791–1793 годах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кукморском районе открыли мечеть XVIII века после реставрации

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Кукморском районе открыли мечеть XVIII века после реставрации

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Сегодня в Маскаринской мечети прошел Гает-намаз с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова и муфтия республики Камиля хазрата Самигуллина. После намаза господин Минниханов поздравил прихожан с Курбан-байрамом и открытием мечети. Он пожелал, чтобы объект стал центром притяжения местных мусульман и воспитания молодого поколения.

Маскаринская мечеть является объектом культурного наследия регионального значения и одной из старейших кирпичных мечетей на территории республики. Здание построил купец первой гильдии Габдулла Утямышев по образцу мечети «Марджани» в Казани. При мечети также работало медресе.

В начале 20-х годов XX века мечеть была закрыта и долгое время использовалась в сельском хозяйстве. В начале 2000-х годов на объекте начали реставрацию.

Диана Соловьёва