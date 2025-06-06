На Дону выявили нарушения в деятельности владельцев сельхозживотных

В Ростовской области выявили случай незаконного бездействия владельцев сельскохозяйственных животных. С иском о понуждении к исполнению требований ветеринарного законодательства в суд обратилось Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

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Ответчиком в деле выступает индивидуальный предприниматель. Его в судебном порядке обязали предоставить по требованию специалистов государственной ветеринарной службы сведения, которые нужны для учета и идентификации поголовья животных. Решение суда вступило в законную силу.

Всего ведомство направило в суды Ростовской, Волгоградской и Астраханской области 14 таких исковых заявлений.

Мария Хоперская