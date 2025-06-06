Постановление о дисквалификации директора УК «Эксплуатация МКД» вступило в законную силу

Инспекция государственного жилищного надзора в Пермском крае (ИГЖН) добилась дисквалификации директора управляющей компании ООО «Эксплуатация МКД» Светланы Медведевой. Об этом сообщает пресс-служба ИГЖН.

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Мировой суд дисквалифицировал Светлану Медведеву еще в феврале 2025 года. Основанием для этого стали нарушения лицензионных требований в части содержания общего имущества в многоквартирных домах в Березниках, выявленные ИГЖН. Госпожа Медведева обжаловала постановление мирового судьи в Березниковском суде. Суд оставил ее жалобу без удовлетворения. 4 июня судебный акт вступил в законную силу.

Ранее Светлана Медведева, как должностное лицо, уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов, ей были назначены штрафы на общую сумму более 200 тыс. руб.