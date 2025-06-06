В Марий Эл четыре человека госпитализированы после ДТП

В Марий Эл в результате ДТП на автотрассе «Йошкар-Ола — Санчурск» четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным ведомства, вчера около 21:00 на 9 км автодороги на повороте в поселок Новый столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Volkswagen Touareg. В результате ДТП в больницу доставлены четыре человека. Среди них водитель и два пассажира Volkswagen Polo и один пассажир Volkswagen Touareg.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ситуация находится на контроле прокуратуры Медведевского района.

Диана Соловьёва