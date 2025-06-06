Пензенская область попала на первое место в ПФО по объему розничной торговли

В Пензенской области по итогам четырех месяцев текущего года объем розничной торговли составил 123,8 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя правительства региона Алмаз Хакимов.

По сравнению с таким же периодом минувшего года указанный показатель вырос на 9%. В части объема розничной торговли Пензенская область располагается на первой строчке в Приволжском федеральном округе (ПФО). По России средний прирост — 2,4%, по ПФО — 3,8%.

Что касается темпов роста объема платных услуг населению, Пензенская область находится на втором месте в ПФО — показатель 104,9% к уровню 2024 года. Жителям региона, как подчеркнул Алмаз Хакимов, оказали услуги на общую сумму 36,3 млрд руб. Он добавил, что позитивная динамика зафиксирована в сфере общепита — прирост 10,7%.

Павел Фролов