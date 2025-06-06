По итогам мая 2025 года средняя стоимость новой квартиры в Казани увеличилась на 1% и составила 11,6 млн руб. Информация об этом появилась в исследовании портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мае средняя цена квартиры в новостройке Казани выросла до 11,6 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В мае средняя цена квартиры в новостройке Казани выросла до 11,6 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В мае также выросла средняя цена 1 квадратного метра жилья в новостройке на 0,7%. Она составила более 234,3 тыс. руб.

В другом городе Татарстана — Набережных Челнах — стоимость квартиры в новостройке немного уменьшилась. Так, покупателям в среднем необходимо заплатить 143,5 тыс. руб. за «квадрат» и 7,4 млн руб. за новое жилье. По сравнению с предыдущими месяцами эти показатели снизились на 0,3% и 0,6% соответственно.

Самый большой рост цен на квартиры в новостройках был зафиксирован в Нижнем Тагиле (на 8,5%), Курске (на 3,9%), Улан-Удэ (на 3,2%), Севастополе (на 2,9%) и т. д. Наибольшее снижение стоимости нового жилья произошло в Махачкале (на 4,7%), Рязани (на 3,8%), Краснодаре (на 2,5%), Ростове-на-Дону (на 1,9%). В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается небольшое увеличение стоимости квадратного метра в новостройках.

Диана Соловьёва