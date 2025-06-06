Сочи вошел в топ-3 направлений для бронирования апартаментов

В июне Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для бронирования апартаментов. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир «Твил.ру», курорт собрал 9% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На курорте средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,2 тыс. руб. Средняя продолжительность поездки — девять ночей.

Первое место в рейтинге популярных направлений для бронирования апартаментов в июне 2025 года занял Санкт-Петербург. Культурная столица России забрала 13% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6,3 тыс. руб.

Топ-3 популярных направлений для бронирования апартаментов замыкает Москва, которая собрала 5% бронирований. В столице России путешественники остаются в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,9 тыс. руб.

В рейтинг самых популярных направлений для бронирования апартаментов в июне также вошел еще один город Краснодарского края. Геленджик занял седьмое место. В городе путешественники бронируют номера в среднем на девять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,8 тыс. руб.

Мария Удовик