На станции в Челябинске в 2026 году начнут использовать поезда с автопилотом

На станции Челябинск — Главный в 2026 году планируют запустить маневровые локомотивы с системой «Автомашинист», сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

Система позволяет автоматически выполнять надвиг состава на сортировочную горку и съезд с нее. Она распознает препятствия и останавливает локомотив перед барьерами. За работой следит машинист-оператор в режиме онлайн, сотрудника в кабине нет.

Флагманской платформой для испытаний беспилотного вождения маневровых локомотивов была станция Лужская (Ленинградская область). Сейчас здесь завершаются испытания тепловоза ТЭМ7А. Параллельно идет тестирование технологии автопилота на маневровом поезде ТЭМ23. Следующий этап пройдет в Челябинске. В перспективе систему планируется задействовать на 25 крупных сортировочных станциях сети.

Виталина Ярховска