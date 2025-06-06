В Аксайском районе автомобиль Changan сбил несовершеннолетнего
В поселке Олимпийский Аксайского района в ДТП пострадал несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ростовской области. Здесь уточнили, что авария произошла в районе дома №9 на улице Андрея Моисеева.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Предварительно установлено, что автомобилем Changan управляла водитель 58 лет. Она допустила наезд машины на несовершеннолетнего пешехода. Он получил травмы и был госпитализирован.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.