В Аксайском районе автомобиль Changan сбил несовершеннолетнего

В поселке Олимпийский Аксайского района в ДТП пострадал несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ростовской области. Здесь уточнили, что авария произошла в районе дома №9 на улице Андрея Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что автомобилем Changan управляла водитель 58 лет. Она допустила наезд машины на несовершеннолетнего пешехода. Он получил травмы и был госпитализирован.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская