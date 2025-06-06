Красноярского дальнобойщика будут судить за ДТП с двумя погибшими под Омском

Омская прокуратура отдала под суд дальнобойщика из Красноярского края, обвиняемого в гибели двух человек. По ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц), ему грозит до семи лет лишения свободы, рассказали в надзорном ведомстве.

Авария, в обстоятельствах которой предстоит разобраться суду, произошла 8 августа прошлого года на 473 км трасс Тюмень-Омск. Водитель грузовика Dongfeng обгонял следовавший впереди автомобиль и врезался в Toyota RAV4, двигавшуюся навстречу.

В результате столкновения водитель и пассажир кроссовера скончались на месте. Следственные органы возбудили уголовное дело. Вину в совершении преступления дальнобойщик признал полностью.

Илья Николаев