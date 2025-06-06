За ночь над Черным морем сбили три управляемые ракеты

Этой ночью над акваторией Черного моря уничтожили три украинские управляемые ракеты «Нептун-МД». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ракеты над акваторией Черного моря уничтожили в период с 20:00 до 04:20 мск. Всего над Россией сбили 174 украинских БПЛА: над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым.

Алина Зорина