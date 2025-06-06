Подряд на ремонт «Благородного собрания» вновь выиграла КРПК
Победителем конкурса на право ремонта и приспособления для современного использования объекта культурного наследия «Благородное собрание», расположенного на ул. Сибирской, 20, признано АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). Цена контракта составит 307,5 млн руб.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Подрядчик должен переустроить наружные сети теплоснабжения, провести ремонтные работы в здании и установить систему охранного видеонаблюдения. К работам требуется приступить 16 июня 2025 года, завершить их — 18 декабря 2026 года.
Весной 2023 года АО «КРПК» уже проводило ремонт здания «Благородного собрания». Тогда были отремонтирован фасад, входные группы, выполнена гидроизоляция фундамента, заменены окна и кровля.
Здание «Благородного собрания» является объектом культурного наследия регионального значения. Это единственный характерный памятник классицизма в Перми, дошедший до наших дней практически в неизменном состоянии. В настоящее время в здании расположен Культурно-деловой центр ГУ МВД по Пермскому краю.
В апреле 2022 года территориальное управление Росимущества передало здание в собственность Пермского края. После этого Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья и КРПК заключили контракт на реконструкцию здания в связи с предстоящим 300-летием краевой столицы.