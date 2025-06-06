Подряд на ремонт «Благородного собрания» вновь выиграла КРПК

Победителем конкурса на право ремонта и приспособления для современного использования объекта культурного наследия «Благородное собрание», расположенного на ул. Сибирской, 20, признано АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). Цена контракта составит 307,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Подрядчик должен переустроить наружные сети теплоснабжения, провести ремонтные работы в здании и установить систему охранного видеонаблюдения. К работам требуется приступить 16 июня 2025 года, завершить их — 18 декабря 2026 года.

Весной 2023 года АО «КРПК» уже проводило ремонт здания «Благородного собрания». Тогда были отремонтирован фасад, входные группы, выполнена гидроизоляция фундамента, заменены окна и кровля.

Здание «Благородного собрания» является объектом культурного наследия регионального значения. Это единственный характерный памятник классицизма в Перми, дошедший до наших дней практически в неизменном состоянии. В настоящее время в здании расположен Культурно-деловой центр ГУ МВД по Пермскому краю.

В апреле 2022 года территориальное управление Росимущества передало здание в собственность Пермского края. После этого Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья и КРПК заключили контракт на реконструкцию здания в связи с предстоящим 300-летием краевой столицы.