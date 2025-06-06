В СКР опровергли данные о продолжении работы рынка в Кременкуле

После информации в СМИ о продолжении функционирования рынка в Кременкуле «Караван» после запрета суда следователи СКР по Челябинской области и сотрудники ГУ МВД России по региону выехали на место. Данные не подтвердились, проводится проверка по ч. 1 ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда), сообщает пресс-служба госоргана.

На территории бывшего рынка следователи и полицейские осмотрели грузовики и документы о передвижении товара, находящегося в них. Также проверили законность пребывания водителей в России. Для контроля за перемещениями транспорта на местах въезда в «Караван» работают экипажи ДПС.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», рынок в Кременкуле открыли в августе 2023 года, однако через три месяца, в ноябре, его деятельность приостановили из-за жалоб жителей. В январе 2024 года арбитражный суд Челябинской области привлек владельца Ривожидина Махмадова к административной ответственности за строительство и реконструкцию без разрешения. В мае того года появилась информация, что рынок вновь работает, прокуратура подала иск о повторной приостановке его деятельности, его удовлетворили.

Виталина Ярховска