В Энгельсе БПЛА повредили дом на Тельмана, загорелось промышленное предприятие

Саратовская область вновь подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

В результате атаки БПЛА повреждение получил жилой многоквартирный дом на ул. Тельмана в Энгельсе. Никто не пострадал. На место прибыли экстренные службы.

Также БПЛА привели к возгоранию на одном из промышленных предприятий Энгельса. Согласно предварительным сведениям, пострадавших нет. Специалисты задействованы в ликвидации последствий.

По словам господина Бусаргина, уже осмотрены повреждения дома на ул. Тельмана, опасности нет. Губернатор отметил, что эвакуированные жители скоро смогут вернуться в свои квартиры.

Глава региона поручил администрации Энгельсского района совместно с управляющей компанией приступить к процедурам, касающимся восстановительных работ. На месте работают профильные службы.

Павел Фролов