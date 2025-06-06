Под Новосибирском задержаны организаторы нарколаборатории с 10 кг мефедрона

В Новосибирской области правоохранители задержали двух местных жителей, организовавших нарколабораторию по производству мефедрона. Фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает ГУ МВД региона.

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По данным полиции, преступники работали на интернет-магазин, занимающийся продажей запрещенных веществ. Для производства наркотиков дилеры приобрели дом в поселке Советский, где организовали лабораторию.

Деньги на покупку недвижимости, оборудования и прекурсоров фигурантам дела перевел куратор нелегального наркошопа.

В ходе обыска дома правоохранители изъяли 10 кг синтетического наркотика.

Александра Стрелкова