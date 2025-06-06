В ДТП в микрорайоне «Вишневая горка» погиб мотоциклист

После столкновения с автомобилем в микрорайоне «Вишневая горка» погиб мотоциклист, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, вечером 5 июня 24-летняя водитель Ford Focus выезжала с второстепенной дороги на главную. Она не уступила дорогу мотоциклу Avantis под управлением 61-летнего водителя и столкнулась с ним. В результате ДТП мотоциклист погиб от полученных травм в медицинском учреждении.

Виталина Ярховска