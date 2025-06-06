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Иркутские приставы объявили аукцион на снос трех самостроев на берегу Байкала

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области объявило тендер на снос трех зданий в поселке Листвянка. Информация об этом размещена на портале «ЕИС Закупки». Стартовая цена — 48,4 мл руб. Победителя определят 18 июня.

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Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

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Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Госконтракт предполагает снос двухэтажного строения с цокольным этажом площадью 251,8 кв. м на ул. Академическая, 1/1, трехэтажного строения с цокольным этажом площадью 1,4 тыс. кв. м на ул. Горького, 5 и трехэтажного строения с цокольным этажом площадью 1,6 тыс. кв. м на ул. Горького, 15.

Выполнить работы на объектах подрядчик должен в течение 90 дней с момента заключения контракта.

Все три объекта признаны судом самостроем.

Михаил Кичанов

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