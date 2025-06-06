Партию контрабандных сигарет на 1 млн рублей задержали в аэропорту Толмачево
В новосибирском аэропорту Толмачево таможенники изъяли партию контрабандных сигарет арабского производства стоимостью почти 1 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По информации ведомства, 7 тыс. пачек сигарет находились в багаже пяти авиапассажиров, прилетевших из Киргизии. О содержимом багажа они не знали: закрытые чемоданы пассажиры согласились привезти безвозмездно по просьбе незнакомца в аэропорту Бишкека. Перед вылетом из Киргизии к каждому из них подошел мужчина с просьбой доставить в Новосибирск чемоданы для своего знакомого и оплатил багаж.
Таможенники возбудили уголовное дело о контрабанде (ст.226.1 УК РФ), следствию предстоит установить личность организатора криминальной схемы.