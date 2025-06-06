Генпрокурор РФ прибыл в Забайкалье, где проведет личный прием граждан

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Забайкальский край. В Чите он проведет первый в этом году личный прием граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры. В Забайкалье господин Краснов также встретится с представителями бизнес-сообщества.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, генпрокурор возложил венок к Мемориалу «Боевая и трудовая слава забайкальцев», а также поручил проработать вопрос о возобновлении отмененных забайкальскими чиновниками выплат семьям погибших на СВО.

По данным источников забайкальского портала «Чита.ру», комиссия Генпрокуратуры как минимум неделю работает в регионе, посещая строящиеся социальные объекты, в том числе концессионные.

В мае к 3,5 годам лишения свободы приговорили экс-гендиректора концессионера «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации» (ВАНК) Станислава Неверова. ВАНК занималась строительством нескольких школ и детсадов в Забайкалье, которые так и не были сданы.