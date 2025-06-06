ДВЖД с начала года фиксирует спад погрузки на 4,6%

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в январе—мае сократилась на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 29,9 млн т, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика в пятницу, 6 июня. Грузооборот за отчетный период вырос на 2,4%, более чем до 102,6 млрд тарифных тонно-километров.

Как сообщается в пресс-релизе ДВЖД, спад, в основном, пришелся на перевозки нефти и нефтепродуктов (на 14,8%, до 3,2 млн т) и строительных грузов (на 32,8%, до 798,1 тыс. т). Отмечается сокращение и в перевозках основного груза — угля (на 4,3%, до 14,6 млн т). Помимо этого, уменьшилась в объемах погрузка лесных грузов (на 4,1%, до 1,2 млн т) и чермета (на 7,5%, до 357 тыс. т).

Вместе с тем зафиксирован рост в 5,8 раза погрузки руды цветной и серного сырья (до 447,8 тыс. т). Также увеличилась погрузка железной и марганцевой руды (на 15,6%, до 1,3 млн т), промышленного сырья и формовочных материалов (на 8,4%, до 236,3 тыс. т) и зерна (на 17,5%, до 75,3 тыс. т).

В мае на станциях ДВЖД погружено 5,9 млн т грузов, что на 8,3% меньше объема того же месяца прошлого года. Грузооборот составил около 20,6 млрд тарифных тонно-километров — с ростом на 1,8%).

Эрнест Филипповский, Хабаровск