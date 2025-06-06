DPA: ФРГ подняла в небо истребители из-за российского Ил-20 над Балтийским морем

Истребители Военно-воздушных сил Германии были подняты в небо по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20 над Балтийским морем. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Вооруженных сил ФРГ.

Как утверждает германская сторона, Ил-20 двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на радиосвязь. Точное время случившегося не сообщается. Истребители Eurofighter вылетели с авиабазы в Лаге на севере Германии.

По данным агентства, это шестой раз за год, когда истребители Германии поднимаются в небо по тревоге в связи с появлением российских в воздухе российских самолетов.

Ранее в Балтийском море начались военно-морские учения НАТО Baltops. В них будут задействованы 17 кораблей.