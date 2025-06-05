В порту Новороссийска выявили вредителей в крупной партии фруктов

В 256 т подкарантинной продукции, поступившей в порт Новороссийска из Египта и Турции, специалисты Россельхознадзора выявили карантинные объекты. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

С 26 мая по 1 июня инспекторы проверили 563 партии фруктов — более 11 тыс. т свежей продукции: цитрусовые, виноград, черешню, клубнику, персики и арбузы. Основные поставщики — Египет (8,5 тыс. т) и Турция (2,9 тыс. т).

Зараженные партии содержали средиземноморскую плодовую муху и западного цветочного трипса. По итогам лабораторных исследований в отношении 256 т было проведено обеззараживание в соответствии с требованиями фитосанитарного контроля.

Анна Гречко