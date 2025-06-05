Завотделением больницы в Краснодаре задержан за взятку в 150 тысяч рублей

В Краснодаре задержан заведующий отделением медицинского учреждения по подозрению в получении взятки в размере 150 тыс. руб. (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщает СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в конце февраля 2025 года к подозреваемому обратилась женщина, чьему супругу требовалось срочное хирургическое вмешательство. Несмотря на наличие законных оснований для госпитализации пациента, врач потребовал взятку за организацию необходимых медицинских процедур в кратчайшие сроки.

Семья согласилась на условия медика. После плановой госпитализации и проведения операции заведующий получил требуемую сумму на следующий день.

Сегодня сотрудники провели обыски на рабочем месте и в квартире подозреваемого. В ходе следственных действий изъяли более 7,8 млн руб., 5,4 тыс. долларов США, 900 евро, а также документы, имеющие значение для дела.

Сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные мероприятия. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники краевого управления ФСБ.

Анна Гречко