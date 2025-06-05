Рыбинск включен в Золотое кольцо России

Рыбинск, расположенный в Ярославской области, включен в национальный маршрут Золотое кольцо России. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Как рассказал глава города Дмитрий Рудаков, в конце мая эксперты Минэкономразвития посетили Рыбинск и отметили большое количество объектов показа. В их числе обновленные Красная площадь, улицы Бульварная, Стоялая, музей исторических вывесок под открытым небом.

«Сегодня на заседании комиссии Минэкономразвития принято решение принять Рыбинск в число городов легендарного маршрута. Эксперты оценили те изменения, которые произошли в городе за последние годы»,— написал господин Евраев.

Глава региона отметил и «знаменитые рыбинские вывески, которые известны по всей стране». Напомним, что с 2017 года в городе реализуется проект «Музей живой старинной вывески под открытым небом». Сегодня в историческом центре вся наружная реклама магазинов и ресторанов выполнена в ретро-стиле времен Российской империи, с сохранением норм орфографии тех лет.

В Золотое кольцо входят девять городов: Ярославль (столица Золотого кольца), Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич.

Алла Чижова