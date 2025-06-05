Следствие возбудило дело после гибели саратовца на полигоне предприятия

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти рабочего на полигоне саратовского филиала АО «Ситиматик» (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, сегодня, 5 июня, во время работ в в цехе предприятия погиб слесарь по ремонту оборудования. Его затянуло в механизм движущейся транспортерной ленты.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалисты проводят работу по привлечению к ответственности должностного лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.

Павел Фролов