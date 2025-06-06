Инвесторов напаили

Несмотря на праздники, чистый приток в открытые и биржевые ПИФы в мае превысил 76 млрд руб., в два раза перекрыв показатель апреля. В лидеры вновь вышли фонды денежного рынка, которые привлекают инвесторов высокими ставками. Также, в расчете на смягчение политики Банка России, инвесторы все активнее вкладывают средства и в фонды облигаций. Роста интереса к более рисковым фондам акций участники рынка ждут лишь в перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Несмотря на длинные майские праздники и слабую конъюнктуру на фондовом рынке, инвесторы в этом году заметно увеличили инвестиции в розничные паевые инвестиционные фонды. По оценке “Ъ”, основанной на данных InvestFunds, объем привлечения средств в них по итогам минувшего месяца составил 76,2 млрд руб. Это почти в два раза выше результата апреля и лучший результат в этом году. Спрос на розничные ПИФы растет четвертый месяц подряд. Но если раньше это происходило на фоне роста интереса к фондам облигаций, то в минувшем месяце в лидеры вновь вышли фонды денежного рынка. По данным InvestFunds, чистые привлечения в такие ПИФы выросли за месяц в 3,5 раза, до 57,4 млрд руб. Впрочем, в четвертом квартале 2024 года ежемесячные поступления составляли 116–249 млрд руб.

Высокие результаты мая связаны как с увеличением вложений, так и с сокращением вывода средств из крупнейшего фонда данного типа БПИФ «Ликвидность» под управлением УК «ВИМ Инвестиции» (стоимость чистых активов составляет 361 млрд руб.). Если в апреле чистый отток из этого фонда составил почти 13 млрд руб., то в мае — менее 400 млн руб. По словам руководителя департамента портфельных инвестиций «ВИМ Инвестиции» Сергея Дюдина, снижение связано с сокращением погашений паев такого фонда. «В апреле, на волне оптимизма снижения геополитической напряженности, инвесторы увеличивали вложения на рынке акций, снизив притоки в БПИФ "Ликвидность". В мае пришли сомнения, как итог — оттоки и притоки практически компенсировали друг друга»,— поясняет господин Дюдин.

Управляющие других крупных фондов денежного рынка в основном фиксировали рост привлечения. В частности, чистый приток в ОПИФ «Первая — Накопительный» вырос с 20,9 млрд до 29,2 млрд руб., в БПИФ «Т-Капитал денежный рынок» — с 14,5 млрд до 20,8 млрд руб. Такая ситуация связана с сохраняющимися высокими ставками на денежном рынке. «Из-за того что в последнее время регулярно возникает дефицит ликвидности, зачастую ставки там находятся выше ключевой»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. К тому же снижается и привлекательность депозитов, ставки по депозитам снижаются шестой месяц подряд. По данным ЦБ, в конце мая средняя максимальная ставка крупнейших банков составила 19,39% годовых, сократившись за месяц более чем на 0,4 п. п.

Растут привлечения и в фонды облигаций, по итогам минувшего месяца они превысили 29 млрд руб. Этот результат на 14% превысил показатель апреля и стал максимальным за все время наблюдений. Высокий интерес к облигационным фондам связан с результатами их управления с начала года, а также ожиданиями, что Банк России в ближайшие месяцы приступит к снижению ключевой ставки. «Даже если регулятор не пойдет на снижение ставки 6 июня, такое поведение инвесторов выглядит вполне рациональным — считаем, что мы уже вплотную подобрались к моменту смягчения ДКП»,— отмечает глава департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.

В ближайшие месяцы управляющие надеются на восстановление спроса и на фонды акций, которые продолжают терять инвесторов. Однако это будет зависеть от геополитических новостей и позиции ЦБ по ключевой ставке. «В условиях смягчения риторики со стороны регулятора и снижения ключевой ставки можно ожидать роста спроса на более рискованные активы. Снижение ставки дисконтирования может привести к росту спроса на фонды акций со стороны институциональных инвесторов и профучастников»,— считает Андрей Макаров. Сохранится интерес и к фондам облигаций, а вот фонды денежного рынка, как считает Виктор Барк, могут столкнуться с падением привлечений.

Виталий Гайдаев