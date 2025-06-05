Рютте ушел от ответа на вопрос о позиции НАТО по статусу Крыма в будущем соглашении по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос, должно ли будущее мирное соглашение по Украине обеспечивать территориальную целостность этой страны в границах 1991 года.

«Если я сейчас, сидя в своем удобном кресле, буду говорить, что должно, а чего не должно быть в мирном соглашении, это не будет полезно»,— сказал господин Рютте, отвечая на вопрос японской журналистки на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО (цитата по ТАСС). Она спросила генсека, настаивает ли НАТО, чтобы будущее мирное соглашение обеспечивало территориальную целостность Украины с учетом Крыма.

Меморандум России с условиями урегулирования, который российская делегация передала украинской на переговорах в Стамбуле 2 июня, предполагает международное признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Украинский меморандум подразумевает отказ международного сообщества признавать территориальные изменения в России с февраля 2014 года.

Полный текст российского меморандума по Украине — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая