В Ярославской области детям-сиротам вручили жилищные сертификаты

В Ярославской области 5 июня 11 человек, относящиеся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилищные сертификаты. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Сертификаты в Ярославской области с начала 2025 года получили уже 44 человека. В целом за полтора года действия федерального закона в регионе уже выдано 103 сертификата на сумму более 300 млн руб.»,— рассказал министр имущественных отношений области Николай Здоров.

Напомним, что жилищные сертификаты предоставляются как альтернатива выдаче квартир. Дети-сироты с помощью сертификатов могут сами выбрать жилье.

«Ярославская область стала одним из первых субъектов, где начали предоставлять жилищные сертификаты. В 2022 году был принят региональный закон, по которому у детей-сирот, достигших возраста 23 лет, появилась возможность получить сертификаты на приобретение жилья»,— пояснил первый зампред областного правительства Денис Хохряков и добавил, что только с 2024 года эта практика распространилась на всю страну.

Параллельно в регионе продолжается покупка квартир для детей-сирот. Так, с начала 2025 года заключено 77 контрактов на 250 млн руб.

Алла Чижова