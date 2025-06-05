Участник группы мошенников из Каменска-Уральского получил 8 лет колонии

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор участнику преступной группы Николаю Гаврилову, признав его виновным в мошенничестве в отношении местных жителей, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Николай Гаврилов признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Суд установил, что злоумышленники принимали заявки на ремонт бытовой и компьютерной техники через интернет-сервис, однако услуги, заявленные в рекламе, не оказывали либо предоставляли сервис ненадлежащего качества.

С учетом ранее имевшейся судимости, суд назначил Николаю Гаврилову наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая