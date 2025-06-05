В Адыгее отремонтируют четыре социальных объекта по обращениям жителей

Власти Адыгеи определили сроки и источники финансирования для ремонта четырех социальных объектов. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет о замене системы отопления в Центре детского творчества в Гиагинской, модернизации канализации в Краснооктябрьском, а также ремонте школы №25 в поселке Энем и детсада №2 «Золотая рыбка» в Тлюстенхабле. Решения приняли после обращений местных жителей.

Как отметил Мурат Кумпилов, подобные обращения помогают оперативно выявлять проблемные зоны и устранять системные сбои. Глава республики также отметил участие в работе регионального отделения партии «Единая Россия» и Народного фронта.

Анна Гречко