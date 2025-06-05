ЕС изменил команду переговорщиков с США по торговому соглашению

К команде переговорщиков ЕС по торговому спору с США присоединился помощник главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и торговый комиссар Марош Шефкович. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марош Шефкович

Фото: Benoit Tessier / Reuters Марош Шефкович

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Изменение состава европейской делегации связано с недовольством Дональда Трампа скоростью хода переговоров. По данным агентства, приглашение помощника госпожи фон дер Ляйен, в частности, должно помочь ускорить решение политических вопросов во время технических переговоров.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что встреча с господином Шефковичем в Париже в среду была конструктивной и что он рад быстрому прогрессу в переговорах. Он отметил «готовность ЕС сотрудничать с нами, чтобы найти конкретный путь к достижению взаимной торговли».

Дональд Трамп объявил в конце мая о введении 50-процентных пошлин на товары из ЕС начиная с 1 июня. 25 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела «хороший разговор» с господином Трампом, отметив, что для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля. Президент США позднее заявил, что согласился предоставить Евросоюзу отсрочку. Стороны стремятся заключить сделку именно до 9 июля, отмечает Reuters.

Кирилл Сарханянц