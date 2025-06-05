Под Астраханью огонь охватил два жилых дома и мусор на общей площади 281 кв. м

В Приволжском районе Астраханской области пожарные тушат огонь на общей площади 281 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре на ул. Виноградной, д. 11 в поселке Новоначаловский сегодня, 5 июня. Прибывшие на место специалисты выяснили, что горят два жилых дома на площади 181 кв. м и мусор на площади 100 кв. м.

К тушению пожара привлекли 23 человека и шесть единиц техники. Никто не пострадал. Информация уточняется.

Павел Фролов