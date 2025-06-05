«Ростсельмаш» получил 172 заявки на комбайны за две недели

«Ростсельмаш» получил 172 заявки на покупку комбайнов через «Росагролизинг» за последние две недели. Лизинговая компания уже одобрила 68 заявок. Об этом сообщает пресс-служба врио губернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации источника, заказы начали поступать после 21 мая, когда «Росагролизинг» снизил ставки по лизингу с 15,7% до 8-12%. Об этом говорили заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко и врио губернатора Юрий Слюсарь во время обсуждения проблем предприятия с руководством и собственниками компании.

У «Ростсельмаша» серьезные трудности со сбытом продукции. Заводу необходимо реализовать 2,3 тыс. комбайнов и 678 тракторов. По мнению регионального правительства, основная причина проблем — высокие ставки по кредитам и депозитам, поясняют в пресс-службе.

«Недоступность заемного финансирования не позволяет аграриям инвестировать в обновление парка сельхозтехники. Наша общая задача — обеспечить платежеспособный спрос», — заявила Виктория Абрамченко.

Врио губернатора подчеркнул: «Нужны дополнительные существенные меры, которые позволят выровнять ситуацию на «Ростсельмаше».

Валентина Любашенко