Житель Волгодонского района получил 350 тысяч рублей по поддельной справке

В Волгодонском районе Ростовской области местный житель незаконно получил социальное пособие в размере 350 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2023 году местный житель предоставил в управление социальной защиты населения недостоверные сведения о своем материальном положении. Его семью признали малоимущей, что позволило подозреваемому незаконно получить соцвыплату в размере 350 тыс. руб. Пособие предназначалось для развития предпринимательской деятельности

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Мария Хоперская