Уфимские сотрудники Уралсиба предотвратили два случая мошенничества

Сотрудники Уралсиба в Уфе предотвратили очередные два случая телефонного мошенничества и помогли сохранить средства клиентов – благодаря своей бдительности, слаженной работе и оперативной поддержке службы безопасности банка.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В первом случае злоумышленники представились сотрудниками энергосбытовой компании и, под предлогом замены счётчика, выманили у клиентки код доступа, который пришел ей на телефон. Вскоре ей поступил звонок уже от лица, представившегося «сотрудником ФСБ». Женщину убедили, что её деньги попали в руки мошенников, и чтобы избежать уголовного преследования, необходимо срочно перевести средства на «безопасный» счёт.

Мошенники, используя приемы психологического давления, заставили женщину снять с личных счетов все наличные средства и перевести на указанный преступниками счет. Накануне она уже сняла в банкоматах разных банков часть денег и перевела их. И теперь женщина пришла чтобы получить и перечислить мошенникам оставшуюся крупную сумму своих накоплений, однако при попытке перевода операция была своевременно заблокирована службой риск-мониторинга банка. После этого клиентка обратилась в отделение, где благодаря внимательности сотрудника банка, а также профессионализму и тактичности службы безопасности, женщину удалось убедить в том, что она стала жертвой преступных действий. Она отказалась от перевода и позже обратилась в правоохранительные органы.

Второй случай также был достаточно типичным – клиентке сообщили по телефону, что с её счёта якобы пытаются снять средства, и предложили «спасти» деньги, переведя их на специальный «безопасный» счёт. Женщина пришла в отделение для оформления перевода. Характерное для жертвы мошенников поведение клиентки вызвало обеспокоенность у сотрудников, и в ситуацию оперативно вмешался начальник службы безопасности, который провёл доверительную беседу и убедил женщину, что она общается с мошенниками. Попытка хищения была своевременно пресечена.

«Благодаря регулярному обучению сотрудников и тесному взаимодействию с правоохранительными органами, банк своевременно распознаёт угрозы и помогает клиентам защитить свои средства. Мы уделяем большое внимание безопасности наших клиентов и всегда готовы прийти на помощь», – отметил начальник службы безопасности Банка Уралсиб в регионе Анфис Мугаттаров.

Банк призывает клиентов быть внимательными и не поддаваться на провокации: ни один сотрудник банка, энергокомпании или госоргана не просят перевести деньги или сообщить коды и пароли. Если вам поступил подозрительный звонок – не принимайте поспешных решений. В случае сомнений – необходимо обратиться напрямую в офис банка или позвонить на горячую линию.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 мая 2025 года насчитывает 196 точек продаж, 1350 банкоматов и 226 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»