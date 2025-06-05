Власти Курской области сообщили о следах пыток на телах жителей приграничья

Глава Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области Елена Жаданова сообщила, что на телах жителей сельсовета, погибших во время оккупации ВСУ, обнаружены последствия пыток — переломы конечностей и следы от электрошокеров.

«Визуально видно по телам, которые вывозятся с территории населенных пунктов, что подвергались пыткам. На телах видны следы электрошокеров. С переломанными руками, ногами, с открытыми переломами конечностей, грудных клеток»,— сказала госпожа Жаданова в ходе международного онлайн-телемоста «Освобождение Курской области» (цитата по ТАСС).

Пореченский сельсовет состоит из десяти сел. На момент оккупации его население составляло 92 человека. Из них десять жителей выехали с территории в первые месяцы. В настоящее время 24 человека числятся пропавшими без вести. Ранее госпожа Жаданова сообщала, что в одном из сел — Русском Поречном — во время оккупации не выжил ни один человек.

Полина Мотызлевская