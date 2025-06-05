Ростовская область попала в ТОП-20 по борьбе с сиротством

Краснодарский край, Адыгея и Ростовская область вошли в двадцатку лучших регионов России по работе с социальным сиротством, заняв седьмое, восьмое и одиннадцатое места соответственно. Рейтинг составила Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства совместно с ЦЭМИ РАН. Результатами поделилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При составлении рейтинга эксперты анализировали пять критериев. Основными стали доля детей, растущих в родных семьях, число оставшихся без родительского попечения и переданных на воспитание в семьи. Также учитывалось количество воспитанников стационарных учреждений всех типов и стационаров с числом коек до 50 мест.

Лидерами рейтинга стали Ингушетия, Севастополь и Дагестан.

«Сейчас в Адыгее более 1 тыс. детей-сирот до 18 лет, из них в организациях для детей-сирот проживают лишь 60 ребят, остальные воспитываются опекунами или приёмными родителями», — сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По сообщению правительства Ростовской области на финансовую поддержку многодетных семей в 2025 году запланировано 3,7 млрд руб. За первые пять месяцев на эти цели уже потратили 1,4 млрд руб.

Валентина Любашенко