Глава СКР затребовал доклад о нарушении прав жильцов дома в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о ходе и результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении прав жильцов дома в Саратове. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Ранее о нарушении прав рассказали в видеообращении к господину Бастрыкину жильцы многоквартирного дома на 1-м проезде им. С.Т. Разина областного центра. С их слов, с октября минувшего года в здании 2015 года постройки не работает лифт. Гражданам, включая пенсионеров, инвалидов-колясочников и семей с маленькими детьми, приходится пользоваться лестницами.

Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, но безрезультатно. Вместе с тем, как подчеркнули авторы обращения, сотрудники обслуживающей организации необоснованно говорят о необходимости капремонта всего лифтового оборудования. Кроме того, они пытаются списать деньги жильцов со спецсчета посредством фиктивного проведения общих собраний собственников.

Павел Фролов