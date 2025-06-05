Мэрия Ярославля рассказала о сокращениях в трамвайном депо

В Ярославле в трамвайном депо началось сокращение должностей, «которые не загружены работой». Об этом сообщили в мэрии, отвечая на вопрос местного жителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Сокращение объяснили снижением объема перевозок и выпуска подвижного состава, а также оптимизацией расходов.

«Для работников, ушедших с должности, будут предложены альтернативные варианты работы»,— добавили в мэрии.

Напомним, что сейчас в городе работают сокращенные трамвайные маршруты в связи с реконструкцией путей. «Ъ-Ярославль» сообщал, что работы проводятся в рамках концессии, которая также подразумевает поставку новых вагонов. Часть из них уже вышла в рейсы. В целом закончить мероприятия по концессии планируют к середине 2027 года.

Алла Чижова