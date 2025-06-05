Минюст признал нежелательным владельца проекта «Эхо»

Минюст признал нежелательным на территории России деятельность немецкой организации Radio Echo GmbH — владельца «Эхо», проекта журналистов закрытой радиостанции «Эхо Москвы». Это следует из информации на сайте ведомства.

«Эхо Москвы» было отключено от эфира 1 марта 2022 года. До этого Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт радиостанции, поскольку на нем распространяются «заведомо ложные сведения» о боевых действиях на Украине. На частоте «Эха Москвы» начала вещать радиостанция Sputnik, главным редактором которой является Маргарита Симоньян.

В сентябре 2022 года «Эхо Москвы» перезапустилось в формате сайта и соцсетей, новую медиасетку возглавил журналист Максим Курников. Журналист Алексей Венедиктов (объявлен иноагентом), который возглавлял «Эхо Москвы» 24 года, продолжил создавать программу «Живой гвоздь» уже для новой платформы. Тем не менее к «Эху» проект «Живой гвоздь» присоединился, как и проект «Дилетант», а также эфиры Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр (оба — иноагенты). В октябре Роскомнадзор заблокировал сайт «Эхо» по требованию Генпрокуратуры.

Полина Мотызлевская