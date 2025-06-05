Главой Азовского района назначили Сергея Комарова

Главой Азовского района Ростовской области назначили бывшего руководителя администрации Новоалександровского сельского поселения Сергея Комарова. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Азовского района Фото: администрация Азовского района

Из сообщения следует, что кандидатуру господина Комарова депутаты одобрили единогласно. Он набрал большее количество баллов, чем шесть его конкурентов.

Сергей Комаров находился в должности главы администрации Новоалександровского сельского поселения с 2021 года.

Мария Хоперская