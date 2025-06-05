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Главой Азовского района назначили Сергея Комарова

Главой Азовского района Ростовской области назначили бывшего руководителя администрации Новоалександровского сельского поселения Сергея Комарова. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Фото: администрация Азовского района

Фото: администрация Азовского района

Из сообщения следует, что кандидатуру господина Комарова депутаты одобрили единогласно. Он набрал большее количество баллов, чем шесть его конкурентов.

Сергей Комаров находился в должности главы администрации Новоалександровского сельского поселения с 2021 года.

Мария Хоперская

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