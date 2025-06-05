Генсек НАТО выступил за повышение расходов на оборону до 5% ВВП

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что на предстоящем в июне саммите предложит союзникам повысить целевой показатель трат на оборону с текущих 2% до 5% ВВП. Предполагается, что 3,5% будет выделено на основные военные расходы, еще 1,5% — на развитие инфраструктуры и промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Я предложу в общей сложности увеличить расходы на оборону до 5%, из которых 3,5% — это непосредственные оборонные расходы, а также 1,5% на связанные с обороной и безопасностью инвестиции, такие как инфраструктура и промышленность»,— сказал Марк Рютте после заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Сейчас ни одна из стран НАТО не вкладывает в оборону такой объем средств. На вопрос о том, обязаны ли будут США выполнять эту цель, Марк Рютте ответил: «Это цель для всех членов альянса» (цитата по Reuters).

Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей со времен холодной войны: речь идет о средствах ПВО, танках, системах большой дальности, беспилотниках и сухопутных войсках. «Конечно, для этого странам НАТО нужно значительно повысить свои оборонные расходы»,— подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

С 2014 по 2024 год для стран НАТО был установлен целевой показатель в 2% ВВП по расходам на оборону. Этого показателя за 10 лет добились 22 из 32 членов альянса. Еще в прошлом году Марк Рютте допускал возможность повышения планки до 3%. Однако на росте расходов до 5% ВВП настояли США.

Больше всего в 2024 году на оборону потратили Польша (4,07%), Эстония (3,41%) и Латвия (3,39%). США в прошлом году выделили на эти цели 3,19% ВВП. В целом же траты на оборону входящих в НАТО европейских стран и Канады выросли более чем на 19% и составили $468 млрд, а расходы США — $818 млрд (рост составил около 5,6%).

Лусине Баласян