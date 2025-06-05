В Темрюкском районе завершили раскопки древнего поселения

В Темрюкском районе Краснодарского края археологи завершили раскопки древнего поселения на месте строительства Таманского группового водовода. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

К северо-востоку от поселка Волна Революции специалисты обнаружили 95 объектов, относящихся к эпохе средней бронзы, античности и нового времени. Также были выявлены два погребения. Среди находок — курительные «турецкие» трубки, медные наперстки, литые пуговицы, монеты античного периода и времен Крымского ханства, а также элементы одежды и утвари.

По словам вице-губернатора региона Романа Лузинова, ежегодно на территории края работает более 200 экспедиций, а Краснодарский край продолжает лидировать в России по объёму археологических исследований. Все обнаруженные артефакты после обработки передадут в государственные музейные фонды.

Анна Гречко