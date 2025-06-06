Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события недели: новые открытия, коллекции модных аксессуаров и пляжной одежды.

Encore Fitness открылся на Крестовском острове

Сеть Encore Fitness открыла новый клуб «Encore Крестовский»: пространство занимает площадь 3 тыс. кв. м на трех этажах жилого комплекса «Привилегия». Здесь делается акцент на велнес-направлении: аромадизайн в каждой зоне, специальная система подсветки, натуральные материалы в отделке помещений. В клубе расположены: 25-метровый бассейн, тренажерный зал, кардиозона, пространство для функциональных тренировок, студии баланса, пилатеса, боевых искусств и групповых занятий, термальный комплекс и спа-салон. В клубе работает нутрициолог, проводится функциональный тест-биоимпедансметрия на аппарате InBody для определения состава тела — все для качественных и результативных тренировок.

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На Lamoda появился Longchamp

Среди премиум-брендов онлайн-платформы Lamoda появились аксессуары французской марки Longchamp. С начала июня здесь можно найти сумки из трендовой коллекции Le Pliage и другие популярные модели как сумок и рюкзаков, так и аксессуаров.

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Guess зовет на пляж

Guess показала коллекцию мужской и женской пляжной одежды весна-лето 2025. В нее вошли вещи для отдыха, купальники и комплекты для серфинга из экологичных материалов. В женской коллекции можно найти купальники, палантины и вязаные комплекты, атласные комбинезоны, шорты, платья, юбки, аксессуары, широкие брюки и кимоно. Цветовая палитра — традиционно яркая, среди принтов — леопард, бабочки и фирменное переплетение букв «G». В мужской линейке — функциональные пляжные комплекты в классической цветовой гамме, изделия из термостойкого хлопка с принтами в морских мотивах.

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Ирина Кириенко