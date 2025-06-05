На Дону автомобилиста приговорили к пяти годам колонии за смерть пешехода
Новошахтинский районный суд Ростовской области признал местного жителя Андрея Чикунова виновным в смерти пешехода. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в июне прошлого года Чикунов ехал на автомобиле «Рено Логан» в поселок Радио через Новошахтинск. Он превысил скорость в районе улицы Ленинградской и сбил пешехода. С места происшествия водитель скрылся. Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Он скончался в одной из больниц города Шахты.
Андрея Чикунова обвинили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств с оставлением места происшествия и оставлении в опасности (п. «б» ч.4 ст.264, ст. 125 УК РФ). В суде он полностью признал свою вину. Ему назначили наказание 5 лет 15 дней в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортом в течение полутора лет после освобождения.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.