На Дону автомобилиста приговорили к пяти годам колонии за смерть пешехода

Новошахтинский районный суд Ростовской области признал местного жителя Андрея Чикунова виновным в смерти пешехода. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в июне прошлого года Чикунов ехал на автомобиле «Рено Логан» в поселок Радио через Новошахтинск. Он превысил скорость в районе улицы Ленинградской и сбил пешехода. С места происшествия водитель скрылся. Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Он скончался в одной из больниц города Шахты.

Андрея Чикунова обвинили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств с оставлением места происшествия и оставлении в опасности (п. «б» ч.4 ст.264, ст. 125 УК РФ). В суде он полностью признал свою вину. Ему назначили наказание 5 лет 15 дней в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортом в течение полутора лет после освобождения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Мария Хоперская