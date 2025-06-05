Минпросвещения подготовило единый список внеклассного чтения

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство подготовило список книг для внеклассного чтения. Указанные в списке произведения должны быть доступны в каждой школьной библиотеке, добавил министр. По его словам, при составлении перечня ведомство провело мониторинг всех 39 тыс. школьных библиотек.

«Мы впервые провели такой мониторинг всех школьных библиотек. Он проводился три месяца, и мы проанализировали все 39 тыс. школьных библиотек, такой глубокий анализ вместе с экспертами, книжным союзом. Действительно, есть потребность в качественной литературе»,— сказал господин Кравцов на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Он добавил, что ведомству нужен еще месяц, чтобы завершить работу по снабжению школ книгами из перечня внеклассной литературы. «Чтобы мы вам полностью представили разбивку вплоть до каждой школы, по каждому региону, где действительно потребность необходима. Потребность большая, но ее сразу не решить, до 2030 года, уверен, с вашей поддержкой мы эту задачу решим»,— сказал министр.

Что именно включено в список внеклассного чтения, господин Кравцов не сообщил. В январе Владимир Путин поручал Минпросвещения включить в перечень патриотическую литературу современных авторов.

Полина Мотызлевская